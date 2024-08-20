Выборы губернатора Курской области решили провести подальше от атакованных территорий

Выборы губернатора Курской области проведут в других регионах

Выборы губернатора Курской области проведут в других регионах — подальше от атакованных Вооруженными силами Украины (ВСУ) территорий. Об этом сообщили в пресс-службе избиркома, передает ТАСС.

«Принято решение образовать избирательные участки за пределами территории Курской области при проведении выборов губернатора Курской области», — сообщили в избиркоме.

Места для голосования планируют открыть в регионах, в которые эвакуировали жителей приграничных районов Курской области. Избирательные участки в день основного голосования 8 сентября также организуют в местах временного пребывания жителей приграничного региона.

Ранее сообщалось, что досрочные выборы губернатора Курской области проведут с 28 августа по 5 сентября 2024 года.

Бои в Курской области идут уже две недели. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера и режим контртеррористической операции. По последним данным, из приграничных районов региона эвакуировали более 121 тысячи человек.