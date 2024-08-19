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18:01, 19 августа 2024Россия

В российском регионе на границе с Украиной решили досрочно провести выборы

В Курской области решили досрочно провести выборы губернатора
СюжетЕдиный день голосования

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

В российском регионе на границе с Украиной решили досрочно провести выборы губернатора — речь идет о Курской области. Об этом сообщили в облизбиркоме, передает ТАСС.

С 28 августа по 5 сентября 2024 года избиратели приграничного региона смогут проголосовать досрочно как на избирательных участках, так и на дому.

Решение приняли для того, чтобы обеспечить безопасность, защиту жизни и здоровья жителей, уточнили в облизбиркоме.

Основное голосование по выбору губернатора Курской области должно состояться в единые дни голосования в России — 6, 7 и 8 сентября. «Территориальные избирательные комиссии определят места, даты, время проведения досрочного голосования в зависимости от оперативной обстановки», — пояснили в облизбиркоме.

В эти же дни в стране состоятся довыборы в Государственную думу, выборы глав еще 18 регионов, а также выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 регионах и множество выборов на муниципальном уровне.

Бои в Курской области идут почти две недели. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера и режим контртеррористической операции. По последним данным, из приграничных районов региона отселили более 121 тысячи человек.

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      Елена Торубарова
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