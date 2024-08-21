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13:25, 21 августа 2024Мир

В школе в Западной Боснии произошла стрельба

Reuters: три человека погибли в результате стрельбы в школе в Западной Боснии

Фото: Danilo Krstanovic / MZ / JV / Reuters

В школе в городе Сански-Мост в Западной Боснии произошла стрельба. Об этом сообщает Reuters.

Как уточняют местные СМИ, в результате инцидента погибли три сотрудника средней школы. Еще один человек получил серьезные ранения.

По данным боснийской полиции, мужчина, также работающий в школе, открыл огонь в здании учебного заведения. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

Ранее в английском Саутпорте подросток с ножом напал на танцевальный клуб и убил трех детей. На следующий день в городе прошли столкновения с полицией возле мечети, в результате которых пострадало несколько правоохранителей.

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      Виктория Кондратьева
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