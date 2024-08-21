Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:00, 21 августа 2024Мир

В США спрогнозировали капитуляцию Украины после вторжения в Курскую область

Офицер армии США Дэвис: Киев капитулирует после вторжения ВСУ в Курскую область

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

После вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область Киев ждет только капитуляция. С таким прогнозом в интервью YouTube-каналу Dialogue Works выступил отставной офицер армии США Дэниел Дэвис.

«Теперь Россия может методично просто сокрушить его [президента Украины Владимира Зеленского], а затем продолжить, пока не добьется военной победы. Тогда не придется беспокоиться о переговорах, это будут просто условия капитуляции, я думаю, это наиболее вероятный сценарий», — сказал эксперт.

Материалы по теме:
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса. Первые итоги действий российских военных
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса.Первые итоги действий российских военных
24 февраля 2022
«Это не легкая прогулка» Как Россия проводит военную операцию в Донбассе и за счет чего взламывает оборону Украины?
«Это не легкая прогулка»Как Россия проводит военную операцию в Донбассе и за счет чего взламывает оборону Украины?
26 февраля 2022

По словам бывшего военного, вторжение в Курскую область было призвано улучшить переговорные позиции Киева, однако это украинской армии сделать не удалось.

Ранее американский военный аналитик Марк Слебода заявил, что украинский конфликт закончится капитуляцией Киева, а не переговорами, так как власти этой страны предприняли атаку на Курскую область.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило о новых попытках ВСУ атаковать Россию

      Жителям российского города сделают необычный подарок к его 450-летию

      Глава МИД Польши расстроился из-за невозможности снести сталинскую высотку

      Президент Чехии оправдал подрыв «Северных потоков» Украиной

      Режиссер сериала «Литейный» высказался о погибшем в Курской области актере

      Стилистка назвала россиянкам модную обувь на осень

      Туристам предрекли снижение цен на главном курорте богачей России

      Спрос на недвижимость в Крыму резко вырос

      На Западе предупредили Украину о риске потерять весь Донбасс

      В России рассказали о коммуникации с Международным олимпийским комитетом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше