В США спрогнозировали капитуляцию Украины после вторжения в Курскую область

Офицер армии США Дэвис: Киев капитулирует после вторжения ВСУ в Курскую область

После вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область Киев ждет только капитуляция. С таким прогнозом в интервью YouTube-каналу Dialogue Works выступил отставной офицер армии США Дэниел Дэвис.

«Теперь Россия может методично просто сокрушить его [президента Украины Владимира Зеленского], а затем продолжить, пока не добьется военной победы. Тогда не придется беспокоиться о переговорах, это будут просто условия капитуляции, я думаю, это наиболее вероятный сценарий», — сказал эксперт.

По словам бывшего военного, вторжение в Курскую область было призвано улучшить переговорные позиции Киева, однако это украинской армии сделать не удалось.

Ранее американский военный аналитик Марк Слебода заявил, что украинский конфликт закончится капитуляцией Киева, а не переговорами, так как власти этой страны предприняли атаку на Курскую область.