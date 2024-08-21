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06:52, 21 августа 2024Мир

В США встревожились из-за одной фразы Путина

Офицер Дэвис: Путин воспринимает ВСУ как террористов

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress

Фраза, сказанная российским президентом Владимиром Путиным в ходе встречи в Беслане, свидетельствует о том, что он воспринимает Вооруженные силы Украины (ВСУ) как террористов после нападения на Курскую область, считает отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис. Он высказался об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Как указал эксперт, во время встречи Путин заявил, что РФ борется с противниками в Курской области и в Донбассе так же, как боролась с терроризмом. «Путин приравнивает нападение на Курскую область к теракту в Беслане: для него это [атака ВСУ] террористическая атака, которая случилась вновь», — высказался офицер в отставке.

Дэвис также усомнился в желании Москвы сесть за стол переговоров после действий ВСУ в приграничье. «С чего бы у вас возникло желание вести переговоры с теми, кто это делает? Для меня это за гранью безумия», — констатировал он.

Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский собственноручно загнал себя в ловушку решением об атаке на Курскую область.

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      Маргарита Пименова
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