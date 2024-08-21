Риттер: Украина в отчаянии из-за обвала линии обороны в Донбассе

Украина на данный момент находится в отчаянии из-за обвала линии обороны в Донбассе. На это указал американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Украинские войска достигли точки краха. Это означает, что оборона прорвана, за ней ничего нет. Говорят, что Киев прикажет оставшимся силам в Донбассе сражаться до конца, чтобы задержать Россию, пока Украина будет пытаться восстановить оборонительную линию», — отметил эксперт.

По словам Риттера, ВС России сохранила темпы продвижения, армия находится на пороге крупной победы в Донбассе. При этом ВСУ несут тяжелые потери из-за атаки на Курскую область, объяснил разведчик в отставке.

Ранее Скотт Риттер рассказал, что США бросают Украину, так как она не ослабила Россию и не выполняет задачу по ее сдерживанию. Эксперт уточнил, что Штаты пользуются только теми институтами на международной арене, которые приносят пользу. По его словам, Киев таким не является.

Риттер также назвал первое действие России в случае, если страны НАТО вступят с ней в войну. По его мнению, первое, что произойдет — «все наши спутники перестанут работать, они будут уничтожены».