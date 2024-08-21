Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:54, 21 августа 2024Мир

В США заявили об ужасающем уровне боеготовности американской армии

Законодатель Уолтц назвал ужасающим состояние боеготовности ВС США

Фото: Daniel Becerril / Reuters

Состояние боеготовности американских Вооруженных сил (ВС) является ужасающим. Об этом заявил член комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Майк Уолтц, сообщает ТАСС.

«Уровень нашей боеготовности ужасающий. Он даже не близко к необходимому», — сказал законодатель на брифинге в Чикаго, организованном предвыборным штабом кандидата в президенты США Дональда Трампа, чьим доверенным лицом он является.

По словам республиканца, программа модернизации американского ударного истребителя пятого поколения F-35 Joint Strike Fighter реализована всего на 29 процентов, а состояние 40 процентов американских подводных лодок не позволяет им выйти в море. Он подчеркнул, что при администрации действующего главы государства Джо Байдена в ВС США обострился кризис с набором новобранцев, сейчас ситуация обстоит «хуже, чем когда-либо».

Ранее пятьдесят членов Конгресса от Республиканской партии подписали письмо в адрес кандидата в вице-президенты от демократов Тима Уолца, в котором обвинили его во лжи о его военной службе. Республиканцы-ветераны уличили Уолца в нарушении правил военной службы с целью уйти в отставку.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Истребитель ВСУ сбит при попытке ударить по Курской области

      Сергей Полунин покинул пост в севастопольской Академии хореографии

      Мировые цены на нефть опустились до минимума с начала августа

      В МИД России объяснили решение Рады ратифицировать Римский статут

      Интернет Илона Маска оказался спасением для фермеров

      Лекарства от редкого вида рака стали недоступны для большинства пациентов

      Три горячие точки образовались в Курской области

      Дрон ВСУ сбили на Крайнем Севере. Он пролетел 1800 километров и мог атаковать военный аэродром

      В США признали уничтожение лучших бригад ВСУ под Курском

      Россиянку осудят за совершенную четверть века назад расправу над случайным знакомым

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше