В США заявили об ужасающем уровне боеготовности американской армии

Законодатель Уолтц назвал ужасающим состояние боеготовности ВС США

Состояние боеготовности американских Вооруженных сил (ВС) является ужасающим. Об этом заявил член комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Майк Уолтц, сообщает ТАСС.

«Уровень нашей боеготовности ужасающий. Он даже не близко к необходимому», — сказал законодатель на брифинге в Чикаго, организованном предвыборным штабом кандидата в президенты США Дональда Трампа, чьим доверенным лицом он является.

По словам республиканца, программа модернизации американского ударного истребителя пятого поколения F-35 Joint Strike Fighter реализована всего на 29 процентов, а состояние 40 процентов американских подводных лодок не позволяет им выйти в море. Он подчеркнул, что при администрации действующего главы государства Джо Байдена в ВС США обострился кризис с набором новобранцев, сейчас ситуация обстоит «хуже, чем когда-либо».

Ранее пятьдесят членов Конгресса от Республиканской партии подписали письмо в адрес кандидата в вице-президенты от демократов Тима Уолца, в котором обвинили его во лжи о его военной службе. Республиканцы-ветераны уличили Уолца в нарушении правил военной службы с целью уйти в отставку.