В уголовное дело бывшего министра спорта Дагестана добавили еще одну статью

Экс-министра спорта Дагестана Магомедова обвинили в создании вооруженной банды

В уголовном деле бывшего министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова появилась еще одна статья. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Gor.

По данным канала, во время работы в должности главы Гергебильского района мужчина собрал вооруженную банду. В нее он вовлек местных жителей, в числе которых были депутат Кизилюрта Гамзат Шихабудинов, а также односельчане Магомедова — Темирхан Чачанов и Магомед Загидов.

Все трое уже находятся под следствием по делу о двойной расправе 18-летней давности, а сам Магомедов обвиняется в бандитизме с использованием служебного положения.

Ранее экс-министру спорта республики предъявили обвинение по части 2 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности с использованием служебного положения»), части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц общеопасным способом группой лиц») и части 4 статьи 160 («Присвоение или растрата в особо крупном размере») УК РФ. Он был задержан осенью 2023 года.

