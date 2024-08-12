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17:56, 12 августа 2024Силовые структуры

Экс-министру спорта Дагестана Магомедову предъявили обвинение в содействии терроризму

Экс-министру спорта Дагестана предъявлено обвинение в содействии терроризму

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Следственный комитет России предъявил обвинение бывшему министру спорта Дагестана Магомеду Магомедову. Об этом сообщает ТАСС.

Магомедов обвиняется по части 2 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности с использованием служебного положения»), части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц общеопасным способом группой лиц») и части 4 статьи 160 («Присвоение или растрата в особо крупном размере») УК РФ.

Ранее стало известно, что основным обвинением, выдвинутым против Магомедова, является хищение бюджетных средств, на которые был куплен большой особняк. После проведенных в нем обысков правоохранительные органы изъяли у чиновника незаконно хранимое оружие, банки с черной икрой и большую коллекцию дорогих часов. При этом бывший глава Минспорта региона неоднократно оставлял жителей Дагестана без питьевой воды, оборудования для ЖКХ и необходимого ремонта для обветшалых жилых зданий.

Позже в уголовном деле Магомедова появился новый эпизод. Следствие считает, что в 2006 году он, будучи главой Гергебильского района, передал 100 тысяч долларов депутату и криминальному авторитету Магомедхабибу Магомедалиеву. Деньги предназначались для финансирования незаконного вооруженного формирования «Гимринская». Спустя семь лет, в 2013 году авторитета ликвидировали силовики во время спецоперации.

Магомедов был задержан осенью 2023 года, тогда он занимал пост мэра Кизилюрта. Его подозревают в растратах в период, когда чиновник возглавлял минспорта республики.

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      Екатерина Кашурникова
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