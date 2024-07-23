Стало известно о новом деле в отношении экс-министра спорта Дагестана Магомедова

Shot: экс-министру спорта Дагестана Магомедову грозит пожизненный срок

Бывший министр спорта Дагестана Магомед Магомедов может получить пожизненное заключение по делу о содействии терроризму. Об этом пишет «Царьград», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Согласно полученным данным, основным обвинением, выдвинутым против Магомедова, является хищение бюджетных средств, на которые был куплен большой особняк. После проведенных в нем обысков правоохранительные органы изъяли у чиновника незаконно хранимое оружие, банки с черной икрой и большую коллекцию дорогих часов. При этом бывший глава Минспорта региона неоднократно оставлял жителей Дагестана без питьевой воды, оборудования для ЖКХ и необходимого ремонта для обветшалых жилых зданий.

Как сообщает Telegram-канал Shot, в уголовном деле Магомедова появился новый эпизод. Следствие считает, что в 2006 году он, будучи главой Гергебильского района, передал 100 тысяч долларов депутату и криминальному авторитету Магомедхабибу Магомедалиеву. Деньги предназначались для финансирования незаконного вооруженного формирования «Гимринская». Спустя семь лет, в 2013 году авторитета ликвидировали силовики во время спецоперации.

Магомедов был задержан осенью 2023 года, тогда он занимал пост мэра Кизилюрта. Его подозревают в растратах в период, когда чиновник возглавлял минспорта республики.

21 июля Магомедова госпитализировали из СИЗО. Сообщается, что это произошло после того, как он узнал о новой статье в его деле.