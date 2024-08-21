В Винницкой области Украины сообщили о повреждении инфраструктуры

Замглавы Винницкой ОВА Заболотная: поврежден объект инфраструктуры

В Винницкой области Украины в результате атаки беспилотников поврежден объект инфраструктуры. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщила замглавы местной областной военной администрации (ОВА) Наталья Заболотная.

«Есть повреждения окон в здании», — говорится в публикации.

Какой именно объект был поврежден, не уточняется.

Ранее стало известно об ударе российских войск по заводу наполнителей для снарядов реактивных систем залпового огня для Вооруженных сил Украины в Киевской области.