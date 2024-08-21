Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:13, 21 августа 2024Экономика

«АвтоВАЗ» сообщил о начале выпуска Vesta с системой ESC

«АвтоВАЗ» начал выпускать Lada Vesta с локализованной системой устойчивости ESC

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» сообщил о начале выпуска модели Lada Vesta с системой курсовой устойчивости ESС (electronic stability control), производство которой локализовано в стране, и другими новыми опциями.

ESC включает в себя противозаносную и противобуксовочные системы, помощника на старте при уклоне, антиблокировочную систему тормозов (ABS) и включение аварийной сигнализации при экстренном торможении. Часть функций можно отключить, но, когда скорость достигает 57 километров в час, они автоматически активируются вновь.

Среди других возвращенных опций — боковые подушки безопасности, трехступенчатый обогрев передних сидений, камера заднего вида с динамическими линиями траектории движения, электроскладывание зеркал, датчик дождя и света, задний подлокотник, передние электростеклоподъемники и отключение подушки безопасности переднего пассажира.

О стоимости новой Vesta и сроках начала продаж не сообщается.

Ранее эксперты отмечали, что у «АвтоВАЗа» после очередного повышения цен в модельной линейке не осталось автомобилей, оснащенных кондиционером, по цене ниже миллиона рублей. Дешевле этой суммы можно купить только седан Lada Granta в комплектации Standard и Classic'24 (699 и 931 тысяча рублей соответственно), а также Niva Legend в комплектации Classic'24 по цене 981 тысяча рублей.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Появились данные о попытке ВСУ устроить техногенную катастрофу в российском регионе

      Гражданина Украины осудят за участие в нацбатальоне «Айдар»

      Спасатели озвучили шансы найти выживших при крушении яхты в Сицилии

      Прокуроры заступились за права российских заключенных

      Рыбак потерял сознание из-за «пощечины» кита

      В России разработали антимикробную пленку для хранения продуктов

      Долг фигуранта дела о теракте в «Крокусе» перед налоговой вырос

      В России спрогнозировали сохранение мирового спроса на российскую нефть

      Премьер Госсовета КНР отметил патриотизм русского народа

      Врач указала на провоцирующую появление морщин позу для сна

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше