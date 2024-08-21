«АвтоВАЗ» сообщил о начале выпуска Vesta с системой ESC

«АвтоВАЗ» начал выпускать Lada Vesta с локализованной системой устойчивости ESC

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» сообщил о начале выпуска модели Lada Vesta с системой курсовой устойчивости ESС (electronic stability control), производство которой локализовано в стране, и другими новыми опциями.

ESC включает в себя противозаносную и противобуксовочные системы, помощника на старте при уклоне, антиблокировочную систему тормозов (ABS) и включение аварийной сигнализации при экстренном торможении. Часть функций можно отключить, но, когда скорость достигает 57 километров в час, они автоматически активируются вновь.

Среди других возвращенных опций — боковые подушки безопасности, трехступенчатый обогрев передних сидений, камера заднего вида с динамическими линиями траектории движения, электроскладывание зеркал, датчик дождя и света, задний подлокотник, передние электростеклоподъемники и отключение подушки безопасности переднего пассажира.

О стоимости новой Vesta и сроках начала продаж не сообщается.

Ранее эксперты отмечали, что у «АвтоВАЗа» после очередного повышения цен в модельной линейке не осталось автомобилей, оснащенных кондиционером, по цене ниже миллиона рублей. Дешевле этой суммы можно купить только седан Lada Granta в комплектации Standard и Classic'24 (699 и 931 тысяча рублей соответственно), а также Niva Legend в комплектации Classic'24 по цене 981 тысяча рублей.