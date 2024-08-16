Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:16, 16 августа 2024Экономика

Все автомобили «АвтоВАЗа» с кондиционером стали дороже миллиона рублей

«Автостат»: у «АвтоВАЗа» осталось только три модели Lada дешевле миллиона рублей

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

После недавнего повышения цен «АвтоВАЗа» на свою продукцию в модельной линейке производителя не осталось автомобилей, оборудованных кондиционером, по цене ниже 1 миллиона рублей. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Всего у завода имеются три комплектации, дешевле миллиона — это седан Lada Granta в комплектации Standard и Classic’24 (699 и 931 тысяча рублей), а также Niva Legend в комплектации Classic’24 по цене 981 тысяча рублей.

Следующей по цене автомобиль — это Granta в комплектации Classic’24 Кондиционер, но она обойдется покупателю уже минимум 1 миллион и 12 тысяч рублей.

Ранее «АвтоВАЗ» опроверг информацию, что в Египте Lada Granta можно купить в два раза дешевле, чем в России. Представитель предприятия заявил, что российские автомобили не поставляются в эту страну, а контактов с дилером, предлагающим Granta клиентам, у завода нет.

Между тем, по оценкам ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), с сентября китайские автомобили в России подорожают на 10 процентов на фоне проблем с банковскими платежами между странами.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ разрушили мост в Курской области с помощью американского оружия

      В глобальном потеплении увидели угрозу для рыб

      52-летнюю телеведущую обругали за обилие фильтров на снимке в бикини

      Стало известно о попытках ВСУ разрушить еще один мост в Курской области

      Фермеры в Молдавии поставили Санду ультиматум

      Названа разница в цене между вторичкой и новостройками в России

      100-летняя женщина назвала алкогольный секрет долголетия

      Россиянам назвали способы восстановить режим питания и сна после отпуска

      После гибели в Курской области сотрудников Народного фронта возбудили дело

      UniCredit усомнился в праве ЕЦБ ограничивать бизнес банка в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше