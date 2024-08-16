Все автомобили «АвтоВАЗа» с кондиционером стали дороже миллиона рублей

«Автостат»: у «АвтоВАЗа» осталось только три модели Lada дешевле миллиона рублей

После недавнего повышения цен «АвтоВАЗа» на свою продукцию в модельной линейке производителя не осталось автомобилей, оборудованных кондиционером, по цене ниже 1 миллиона рублей. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Всего у завода имеются три комплектации, дешевле миллиона — это седан Lada Granta в комплектации Standard и Classic’24 (699 и 931 тысяча рублей), а также Niva Legend в комплектации Classic’24 по цене 981 тысяча рублей.

Следующей по цене автомобиль — это Granta в комплектации Classic’24 Кондиционер, но она обойдется покупателю уже минимум 1 миллион и 12 тысяч рублей.

Ранее «АвтоВАЗ» опроверг информацию, что в Египте Lada Granta можно купить в два раза дешевле, чем в России. Представитель предприятия заявил, что российские автомобили не поставляются в эту страну, а контактов с дилером, предлагающим Granta клиентам, у завода нет.

Между тем, по оценкам ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), с сентября китайские автомобили в России подорожают на 10 процентов на фоне проблем с банковскими платежами между странами.