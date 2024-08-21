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10:04, 21 августа 2024Интернет и СМИ

Врач назвал неожиданные причины выпадения волос

Продеус: причиной выпадения волос могут быть гипотиреоз и частое расчесывание

Фото: Goncharov_Artem / Shutterstock / Fotodom

Иммунолог и аллерголог Андрей Продеус в программе «Жить здорово!» на Первом канале назвал неожиданные причины выпадения волос, выпуск доступен на Rutube.

Врач рассказал, что причиной выпадения волос могут быть проблемы с щитовидной железой, в частности гипотиреоз. «Потому что щитовидная железа — это наша батарейка, чем больше и лучше она работает, тем интенсивнее происходит рост волос, плохо работает — и роста волос нет, питание волоса нарушается», — объяснил Продеус.

Медик также отметил, что к выпадению волос также может приводить частое расчесывание. «Это исследование проводили в нескольких странах», — пояснил медик. Как выяснилось, волосы лучше всего расчесывать расческой с редкими зубцами, подчеркнул Продеус.

Ранее врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» развеял распространенный миф об облысении. Специалист заявил, что отказ от ношения шапки зимой не приводит к потере волос.

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      Олег Давыдов
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