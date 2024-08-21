Врач стал выписывать рецепты за секс и попал за решетку

WBTW: в США врач выписывал пациентке опиоиды в обмен на секс

В США врач попал за решетку, когда выяснилось, что он выписывал женщине медикаменты в обмен на секс. Об этом пишет WBTW.

50-летний Карлос Дэвид Родригез в течение полугода выписывал пациентке рецепты на опиоиды. Женщина, которая наблюдалась у Родригеза в 2013-2014 году, вернулась к врачу в мае 2018 года с жалобами на боли в спине и попросила выписать ей мощные болеутоляющие. Родригез решил воспользоваться уязвимым состоянием женщины: он стал касаться ее, а затем начал присылать интимные фото в мессенджер. Наркозависимая пациентка восприняла поведение врача как предложение о сделке, в рамках которой она будет предоставлять ему сексуальные услуги в обмен на таблетки.

С мая 2018 года по январь 2019 года Родригез выписал 15 рецептов. При этом летом пациентка начала программу по лечению от наркозависимости, в ходе которой она должна была принимать лекарства, не сочетающиеся с опиоидами. Когда фармацевт заметил несоответствие, Родригез просто стал выписывать медикаменты на адрес другой аптеки.

Пациентка сняла несколько встреч с врачом на видео. На записях явно прослеживается сексуальный характер их связи. В конце концов о незаконной деятельности Родригеза стало известно полиции. Его лишили лицензии, в ходе судебных заседаний он полностью признал вину. Ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф до миллиона долларов (примерно 91,4 миллиона рублей).

Ранее в США гастроэнтеролог забыл надеть слуховой аппарат при проведении как минимум одной колоноскопии, в связи чем не слышал криков пациентки от боли. Врач получил дисциплинарное взыскание и был отстранен от дальнейшего проведения операций