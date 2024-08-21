ВСУ признали применение HIMARS в Курской области

ССО ВСУ признали применение HIMARS по мостам в Курской области

Силы специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) признали применение реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по понтонным мостам в Курской области. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале ведомства.

Подчеркивается, что удар был нанесен по понтонным мостам и инженерной технике. Операторы ССО обнаружили объекты и скорректировали огонь американских РСЗО. Таким образом ведомство признало применение HIMARS на территории России.

Ранее о том, что ударами по мостам в Глушкове, Званном и Карыже ВСУ пытаются отрезает логистику большой территории, граничащей с Украиной, заявил военкор Александр Коц. Он выразил мнение, что Киев может готовиться к прорыву со стороны Теткино, от которого идет трасса к селу Карыж, возле которого находится один из мостов.