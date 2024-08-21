Яшин отказался от политического убежища в Германии

Bloomberg: Илья Яшин отказался от политубежища в Германии

Политический деятель Илья Яшин (признан Минюстом России иноагентом) отказался от политического убежища в Германии. По его мнению, согласие на убежище означало бы то, что он больше не смог посетить Россию, пишет Bloomberg.

«Освобожденный в рамках обмена заключенными Илья Яшин заявил, что отказался от предложения политического убежища в Германии. По словам Яшина, согласие на убежище означало бы, что он никогда не сможет поехать в Россию», — указано в статье.

При этом представитель МВД Германии отказался комментировать данную ситуацию. Сам Яшин подал заявление на получение вида на жительство и планирует убеждать европейских чиновников расширять санкции против россиян.

В начале августа Яшин заявил о желании вернуться в Россию после прибытия в Германию. Он отметил, что мечтает вновь оказаться на родине, но опасается задержания.

Ранее Илья Яшин стал частью крупного обмена, заключенного между Россией и странами Запада. Россия помимо Яшина и политика Владимира Кара-Мурзы (признан Минюстом России иноагентом) передала Западу журналистов Эвана Гершкович и Алсу Курмашеву (признана в России иноагентом), бывшего морского пехотинца Пола Уилана, бывшего координатор отделения организации «Штабы Навального» (признана экстремистской организацией, ликвидирована и запрещена в России) в Уфе Лилию Чанышеву (внесена в список террористов и экстремистов) и других.