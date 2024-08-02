Яшин заявил о желании вернуться в Россию

Илья Яшин после обмена: больше всего мне сейчас хочется вернуться в Россию

Бывший муниципальный депутат Илья Яшин (признан Минюстом иноагентом) заявил о желании вернуться в Россию после прибытия в Германию, передает ВВС News.

«Скажу как есть: больше всего мне сейчас хочется вернуться домой. Первое желание было немедленно взять билет и вернуться в Россию», — признался Яшин. Он отметил, что мечтает вновь оказаться на родине, но опасается задержания.

Ранее Яшин сообщил, что намерен продолжать заниматься политической деятельностью. Также стало известно, что ни он, ни Владимир Кара-Мурза (признан Минюстом иноагентом) не просили о помиловании.

Оба политика стали частью крупного обмена, заключенного между Россией и странами Запада. Россия помимо Яшина и Кара-Мурзы передала Западу журналистов Эвана Гершкович и Алсу Курмашеву (признана в России иноагентом), бывшего морского пехотинца Пола Уилана, бывшего координатор отделения организации «Штабы Навального» (признана экстремистской организацией, ликвидирована и запрещена в России) в Уфе Лилию Чанышеву (внесена в список террористов и экстремистов) и других.