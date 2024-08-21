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16:43, 21 августа 2024Силовые структуры

Задержанный за педофилию российский блогер заявил об угрозах

Лидер инцелов Поднебесный заявил, что его жизни грозит опасность

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Блогер и лидер инцелов Алексей Поднебесный, задержанный за преступление против половой неприкосновенности школьницы, заявил об угрозах в его адрес. Об этом он сообщил во время выхода из зала заседаний Смольнинского районного суда Петербурга, передает Telegram-канал Mash на Мойке.

Блогер уверен, что его жизни грозит опасность.

В отношении Поднебесного возбуждено уголовное дело по статьям 134 («Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») и 135 («Развратные действия без применения насилия, совершенные в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста») УК РФ. Заседание по избранию ему меры пресечения проходит в закрытом режиме.

По версии следствия, блогер приехал в Петербург и попросил фанатов показать ему город. На сообщение откликнулась поклонница — после прогулки с ней в сети распространилось видео, где Поднебесный держит девушку за грудь и целуется с ней. По словам бывшей учительницы потерпевшей, этой осенью она пойдет в девятый класс.

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      Олеся Мицкевич
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