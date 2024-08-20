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16:52, 20 августа 2024Силовые структуры

Следствие попросит об аресте задержанного за педофилию российского блогера

СК хочет арестовать лидера инцелов Поднебесного, задержанного за педофилию
Начало событий в новости Задержанный за педофилию российский блогер в прошлом работал следователем

Фото: @underskyalex

Следствие хочет арестовать 46-летнего блогера и лидера инцелов Алексея Поднебесного, который был задержан за преступление против половой неприкосновенности школьницы. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».

По данным канала, в ближайшее время Следственный комитет (СК) планирует ходатайствовать о заключении блогера под стражу. Ранее он уже был судим за причинение тяжких телесных повреждений и отказывается давать показания по делу.

В отношении Поднебесного возбуждено уголовное дело по статьям 134 («Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») и 135 («Развратные действия без применения насилия, совершенные в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста») УК РФ.

По предварительным данным, он приехал в Петербург и попросил фанатов показать ему город. На сообщение откликнулась одна поклонница. После прогулки с ней в сети распространилось видео, на котором блогер держит девушку за грудь и целуется с ней. По словам ее бывшей учительницы, этой осенью школьница пойдет в девятый класс.

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      Олеся Мицкевич
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