Задержанный за педофилию российский блогер в прошлом работал следователем

Лидер инцелов Поднебесный работал следователем прокуратуры и был судим

Лидер инцелов и блогер Алексей Поднебесный в прошлом работал следователем прокуратуры и был судим. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

46-летний задержанный по подозрению в педофилии за половое сношение с 15-летней фанаткой по образованию юрист. Он трудился следователем в прокуратуре Нижнего Новгорода, откуда в 2005 году его уволили за совершение поступка, порочащего честь прокурорского работника.

В 2011 году против блогера возбудили уголовное дело — Поднебесный поругался с отдыхающими на озере. Во время конфликта он ранил одного из них ножом, а затем набросился с перцовым баллончиком на полицейского, пытавшегося его угомонить. За это блогер был приговорен к четырем годам условно. В 2023 году он давал показания по уголовному делу об изнасиловании и расправе над 19-летней нижегородской активисткой Марией Гликиной.

Поднебесный увлекся темой секса и отношений между мужчиной и женщиной после развода в 2016 году. Он разработал собственную теорию «вагинокапитализма», согласно которой секс является общественным долгом женщин.

Ранее Следственный комитет России сообщил о возбуждении против него уголовного дела по статьям 134 и 135 УК РФ («Половое сношение с лицом, совершение развратных действий без применения насилия, совершенные в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста»).