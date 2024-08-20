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11:11, 20 августа 2024Силовые структуры

СКР подтвердил возбуждение уголовного дела против блогера Поднебесного

СК: против блогера Поднебесного возбуждено уголовное дело

Кадр: Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Санкт-Петербурге следователи возбудили дело против 46-летнего жителя Нижегородской области за преступление против половой неприкосновенности школьницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по части 1 статьи 134 и части 1 статьи 135 («Половое сношение с лицом, совершение развратных действий без применения насилия, совершенные в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста») УК РФ.

Речь идет о блогере Алексее Поднебесном, уточняет РИА Новости. Поднебесный приехал в Петербург и в социальных сетях попросил фанатов показать ему город. На это сообщение откликнулась одна его поклонница. После прогулки в интернете распространилось видео, на котором блогер держит девушку за грудь и целуется с ней. Отмечается, что возраст девушки неизвестен, но ее бывшая учительница подтвердила, что осенью она пойдет в девятый класс. Кроме того, в сети опубликованы скриншоты переписки и голосовые сообщения школьницы, в которых она якобы рассказывает об интиме с блогером.

Сам Поднебесный рассказал свою версию произошедшего. По его словам, школьница вела себя развязно, убедила его, что ей 23 года, сама запрыгнула ему на колени и стала целовать.

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      Екатерина Кашурникова
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