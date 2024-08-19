В российском городе полиция задержала блогера за поцелуй с несовершеннолетней фанаткой

В Петербурге за поцелуй со школьницей задержан 46-летний блогер Поднебесный

В Санкт-Петербурге за поцелуй с несовершеннолетней фанаткой задержан 46-летний нижегородский блогер Алексей Поднебесный. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала, Поднебесный приехал в Петербург и в социальных сетях попросил фанатов показать ему город. На это сообщение откликнулась одна его поклонница. После прогулки в интернете распространилось видео, на котором блогер держит девушку за грудь и целуется с ней. Отмечается, что возраст девушки неизвестен, но ее бывшая учительница подтвердила журналистам Mash, что осенью она пойдет в девятый класс. Кроме того, в сети опубликованы скриншоты переписки и голосовые сообщения школьницы, в которых она якобы рассказывает об интиме с блогером.

Сам Поднебесный рассказал свою версию произошедшего. По его словам, школьница вела себя развязно, убедила его, что ей 23 года, сама запрыгнула ему на колени и стала целовать.

Управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу уже проводит проверку.