Захарова высказалась об обмене с Германией информацией по терактам на «Северных потоках»

Захарова: утверждения ФРГ об обмене с РФ данными по «Северным потокам» — ложь

Утверждения Германии об обмене с Россией данными по расследованию терактов на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» являются ложью. Об этом на брифинге, трансляция которого ведется на официальном сайте Министерства иностранных дел России, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По словам дипломата, на все запросы по предоставлению информации Берлин отвечает пустыми отписками, и ни один такой документ не содержит фактов. Она также указала на «странноватые заявления» официального представителя МИД ФРГ Себастьяна Фишера, в которых тот уверял, что немецкая сторона якобы обменивается с Россией некой информацией о террористических атаках на «Северные потоки».

«Необходимо подчеркнуть, что упомянутые слова господина Фишера целиком и полностью не соответствуют действительности. Давайте просто скажем, чтобы было проще переводчикам перевести на немецкий: это ложь», — сказала Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Москва настаивает на проведении двусторонних консультаций с Германией по теме «Северных потоков».

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона созовет заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по теме подрыва «Северных потоков» в «определенный момент». Он добавил, что данный вопрос доведут до сведения СБ ООН.