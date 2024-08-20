В России высказались о планах созвать заседание СБ ООН по «Северным потокам»

Полянский: Россия в определенный момент созовет заседание СБ ООН по «Севпотокам»

Россия созовет заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по теме подрыва «Северных потоков» в «определенный момент». Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, его слова приводит РИА Новости.

Он заверил, что данный вопрос доведут до сведения СБ ООН. При этом дипломат не указал, когда Россия собирается запросить заседание.

Ранее Полянский заявил, что Германия должна предоставить СБ ООН данные своего расследования о подрыве «Северных потоков». При этом он уточнил, что на данный момент единственным выводом из немецкого расследования стал тезис о взрыве газопроводов.

Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что вбросы о якобы взорвавших газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» любителях нужны для снятия ответственности с настоящих заказчиков подрывов.