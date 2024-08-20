В МИД назвали цель вбросов о взорвавших «Северные потоки»

МИД: вбросы о «Северных потоках» нужны для снятия ответственности с заказчиков

Вбросы о якобы взорвавших газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» любителях нужны для снятия ответственности с настоящих заказчиков подрывов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

«Вбросы, которые мы видим, через западные средства массовой информации о том, что якобы "Северный поток" взорвали любители-дайверы и так далее, нужны только для одного — чтобы снять ответственность с истинных бенефициаров и заказчиков», — отметила она.

14 августа немецкие издания Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и ARD опубликовали собственное расследование подрывов «Северных потоков». Журналисты узнали, что генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинца Владимира Ц. Он работал инструктором по дайвингу. Всего, считают немецкие СМИ, к терактам причастны трое украинских инструкторов.

В ходе расследования выяснилось, что из Германии подозреваемый бежал на Украину через Польшу. Польская прокуратура утверждает, что там его не задержали, потому что власти ФРГ не внесли имя украинца в базу данных разыскиваемых лиц.