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14:12, 20 августа 2024Мир

В МИД назвали цель вбросов о взорвавших «Северные потоки»

МИД: вбросы о «Северных потоках» нужны для снятия ответственности с заказчиков

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Вбросы о якобы взорвавших газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» любителях нужны для снятия ответственности с настоящих заказчиков подрывов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

«Вбросы, которые мы видим, через западные средства массовой информации о том, что якобы "Северный поток" взорвали любители-дайверы и так далее, нужны только для одного — чтобы снять ответственность с истинных бенефициаров и заказчиков», — отметила она.

14 августа немецкие издания Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и ARD опубликовали собственное расследование подрывов «Северных потоков». Журналисты узнали, что генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинца Владимира Ц. Он работал инструктором по дайвингу. Всего, считают немецкие СМИ, к терактам причастны трое украинских инструкторов.

В ходе расследования выяснилось, что из Германии подозреваемый бежал на Украину через Польшу. Польская прокуратура утверждает, что там его не задержали, потому что власти ФРГ не внесли имя украинца в базу данных разыскиваемых лиц.

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      Лина Пивоварова
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