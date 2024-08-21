Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:32, 21 августа 2024Культура

Звезда «Бригады» назвал мир кошмаром после поездки в Сургут

Звезда сериала «Бригада» Павел Майков назвал мир кошмаром после поездки в Сургут

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Павел Майков, прославившийся ролью Пчелы в сериале «Бригада», уезжая из Сургута, назвал мир кошмаром. Фотографию «послания» актера опубликовало местное издание «Вестник Сургутского района».

Майков, выписываясь из отеля, где провел несколько дней, оставил сотрудникам благодарности за хорошую и качественную работу, подписав карточку от своего имени.

«Счастья и сил в этом кошмаре. Кошмар — это мир, а не отель», — написал Павел.

При этом актер высоко оценил сервис отеля и ресторана, которые успел посетить, пока проживал в Сургуте.

Ранее сообщалось, что другая звезда «Бригады» Дмитрий Дюжев прокомментировал поведение актера Никиты Кологривого.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило о новых попытках ВСУ атаковать Россию

      Жителям российского города сделают необычный подарок к его 450-летию

      Глава МИД Польши расстроился из-за невозможности снести сталинскую высотку

      Президент Чехии оправдал подрыв «Северных потоков» Украиной

      Режиссер сериала «Литейный» высказался о погибшем в Курской области актере

      Стилистка назвала россиянкам модную обувь на осень

      Туристам предрекли снижение цен на главном курорте богачей России

      Спрос на недвижимость в Крыму резко вырос

      На Западе предупредили Украину о риске потерять весь Донбасс

      В России рассказали о коммуникации с Международным олимпийским комитетом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше