Звезда «Бригады» назвал мир кошмаром после поездки в Сургут

Звезда сериала «Бригада» Павел Майков назвал мир кошмаром после поездки в Сургут

Павел Майков, прославившийся ролью Пчелы в сериале «Бригада», уезжая из Сургута, назвал мир кошмаром. Фотографию «послания» актера опубликовало местное издание «Вестник Сургутского района».

Майков, выписываясь из отеля, где провел несколько дней, оставил сотрудникам благодарности за хорошую и качественную работу, подписав карточку от своего имени.

«Счастья и сил в этом кошмаре. Кошмар — это мир, а не отель», — написал Павел.

При этом актер высоко оценил сервис отеля и ресторана, которые успел посетить, пока проживал в Сургуте.

Ранее сообщалось, что другая звезда «Бригады» Дмитрий Дюжев прокомментировал поведение актера Никиты Кологривого.