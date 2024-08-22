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20:39, 22 августа 2024Ценности

42-летняя Наталья Подольская показала лицо без макияжа

Певица Наталья Подольская показала лицо без макияжа в кабинете косметолога

Фото: @nataliapodolskaya

Российская певица Наталья Подольская показала естественную внешность в кабинете косметолога. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На размещенных кадрах 42-летняя исполнительница предстала, лежа на медицинской кушетке, без макияжа. При этом ее врач держал в руках шприц. Звезда пояснила, что решила восстановить кожу лица после отпуска в Италии. «Операция спасения», — иронично заявила она.

В июне Наталья Подольская прошлась по пляжу в купальнике. Певица продемонстрировала подтянутую фигуру. Вдобавок она повязала на голову ярко-оранжевую бандану и дополнила образ солнцезащитными очками.

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      Екатерина Ештокина
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