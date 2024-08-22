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11:04, 22 августа 2024Бывший СССР

Абдула назвал самую большую проблему ВСУ

Командир ВСУ Абдула назвал российские КАБ самой большой проблемой ВСУ

Фото: Reuters

Российские корректируемые авиационные боеприпасы (КАБ) являются самой большой проблемой для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил командир украинской армии с позывным Абдула, его слова приводит на своем YouTube-канале телеканал «Мы — Украина».

«Враг применяет их очень в большом количестве. На данный момент эта проблема не решена. 250-500 килограммов боевой составляющей прилетает в позицию, это просто ужас. Прилетает, к сожалению, точно», — сказал он.

При этом военнослужащий отметил, что ситуацию могут решить истребители F-16 с ракетами «воздух — воздух», а также усиление систем противовоздушной обороны. При этом он назвал КАБ очень большой проблемой, существующей в настоящий момент.

Ранее представитель 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Бордиян заявлял, что российские военные все чаще применяют на фронте КАБ. Кроме того, он отметил, что российские военные продолжают атаковать позиции ВСУ при помощи артиллерии и дронов.

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      Александр Курбатов
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