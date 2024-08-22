Абдула назвал самую большую проблему ВСУ

Командир ВСУ Абдула назвал российские КАБ самой большой проблемой ВСУ

Российские корректируемые авиационные боеприпасы (КАБ) являются самой большой проблемой для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил командир украинской армии с позывным Абдула, его слова приводит на своем YouTube-канале телеканал «Мы — Украина».

«Враг применяет их очень в большом количестве. На данный момент эта проблема не решена. 250-500 килограммов боевой составляющей прилетает в позицию, это просто ужас. Прилетает, к сожалению, точно», — сказал он.

При этом военнослужащий отметил, что ситуацию могут решить истребители F-16 с ракетами «воздух — воздух», а также усиление систем противовоздушной обороны. При этом он назвал КАБ очень большой проблемой, существующей в настоящий момент.

Ранее представитель 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Бордиян заявлял, что российские военные все чаще применяют на фронте КАБ. Кроме того, он отметил, что российские военные продолжают атаковать позиции ВСУ при помощи артиллерии и дронов.