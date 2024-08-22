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16:02, 22 августа 2024Силовые структуры

Администратора тира арестовали после рокового выстрела подростка в отца

В Москве арестовали администратора тира, в котором подросток случайно убил отца
Начало событий в новости Администратора тира задержали после выстрела российского подростка в отца

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве суд на два месяца арестовал администратора тира, в котором подросток выстрелил и случайно попал в отца. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По данным канала, стороной обвинения выступила прокуратура.

21 августа мужчина был задержан. Его подозревают по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть мужчины»).

По данным следствия, администратор тира допустил в заведение несовершеннолетнего юношу без заключения с ним договора, а также покинул комнату, предназначенную для осуществления стрельбы. В какой-то момент 17-летний подросток вооружился самозарядной нарезной винтовкой «Тигр» и произвел выстрел, случайно попав в отца. Мужчина не выжил.

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      Анна Габай
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