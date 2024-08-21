Администратора тира задержали после выстрела российского подростка в отца

В Реутове задержали администратора тира, где подросток случайно застрелил отца

В Реутове сотрудники правоохранительных органов задержали администратора тира, где подросток случайно выстрелил в отца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета России по Московской области.

Мужчину подозревают по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть мужчины»). В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

По версии следствия, все произошло 20 августа. Администратор допустил в тир несовершеннолетнего юношу без заключения с ним договора, а также покинул комнату, предназначенную для осуществления стрельбы. В какой-то момент 17-летний подросток вооружился самозарядной нарезной винтовкой «Тигр» и произвел выстрел, случайно попав в отца. Мужчина не выжил.

Как уточняет Baza, 43-летний потерпевший захотел сфотографировать пасынка, когда тот стрелял. Молодой человек не заметил отца и выстрелил ему в живот из карабина. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Расследование дела по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») продолжается.