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00:30, 21 августа 2024Силовые структуры

В Реутове подросток случайно застрелил отца в тире

В подмосковном Реутове подросток случайно застрелил отца в тире

Фото: Lamna The Shark / Unsplash

В подмосковном Реутове подросток случайно застрелил своего отца в тире. Об этом сообщила пресс-служба областного главка Следственного комитета (СК) России в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел во вторник, 20 августа. В момент, когда подросток был в тактических наушниках и держал в руках оружие, его отец зашел в небезопасную зону, после чего сын случайно выстрелил и попал в него. Мужчина скончался на месте.

В ведомстве подчеркнули, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ («причинение смерти по неосторожности»). На месте происшествия работают следователи.

Ранее в американском штате Флорида женщина высадила из машины 12-летнюю дочь рядом со школой и случайно переехала ее. Девочка уронила на землю несколько маркеров и ручек и наклонилась за ними, однако мать, находившаяся за рулем, не заметила дочь и сбила ее.

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      Артём Верейкин
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