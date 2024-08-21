Выстреливший в российском тире в отца подросток попал на видео

Камера сняла момент, когда подросток случайно убил отца в тире в Подмосковье

Начало событий в новости Администратора тира задержали после выстрела российского подростка в отца

Камера сняла момент, когда 17-летний подросток выстрелил в своего 43-летнего отца в тире подмосковного Реутова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как молодой человек надевает тактические наушники, берет в руки оружие и долго прицеливается. В этот момент его отец заходит в небезопасную зону слева от него. Юноша не замечает мужчину и делает выстрел. Пуля случайно попадает в пострадавшего. Он падает.

По данным Telegram-канала, выпущенная пуля была калибром 7,62 миллиметра. Она попала мужчине в живот.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Администратора тира задержали.

