Алаудинов высказался о победе России в СВО

Алаудинов: Россия обречена победить в специальной военной операции на Украине

Россия победит в специальной военной операции (СВО). Об этом заявил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов, его цитирует РИА Новости.

«Опять же, повторяюсь, как и раньше. Мы с вами должны осознанно для себя сделать вывод окончательно, раз и навсегда, что Россия обречена на победу», — сказал он.

По его словам, других вариантов для России, кроме как победы в СВО, не существует.

Алаудинов ранее назвал примерный срок окончания боев в Курской области. Глава спецназа «Ахмат» считает, что через два-три месяца закончатся бои в приграничье, к этому времени также может завершиться и специальная военная операция (СВО) в целом.