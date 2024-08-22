Алексей Воробьев рассказал о съемках в роли «молодого Путина»

Актер Алексей Воробьев сыграл «молодого Путина» в голливудском фильме «Рейган»

Актер и певец Алексей Воробьев, который продолжает строить свою кинокарьеру в Голливуде, рассказал о своей новой роли. Подробности он раскрыл в интервью «РБК».

По словам Воробьева, в фильме «Рейган» он воплотил на экране образ молодого Владимира Путина, однако потом сценарий претерпел изменения, а имя его персонажа поменялось.

«Я пробовался и был утвержден именно на роль молодого Путина. Но потом сюжет была перенесен из 90-х в наши дни, и мой персонаж изменился, как и его имя: я играл уже не Владимира Путина, а Андрея Новикова», — сообщил актер.

Алексей также заявил, что фильм планировали снять еще до пандемии, но из-за коронавируса к съемкам приступили позже и уже по обновленному сценарию. Премьера картины в США состоялась 20 августа, а в мировом прокате «Рейган» выйдет 30-го числа.

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