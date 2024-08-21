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16:37, 21 августа 2024Культура

Роберт Дауни-младший рассказал о своей роли в новых «Мстителях»

Роберт Дауни-младший подтвердил, что сыграет в новых «Мстителях» Доктора Дума

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Роберт Дауни-младший, исполнитель роли легендарного Железного человека в киновселенной Marvel, в новых «Мстителях» сыграет злодея Доктора Дума. Эту информацию актер подтвердил в интервью Hollywood Reporter.

По словам звезды, на новую роль в супергеройском эпосе его уговорили согласиться продюсер Кевин Файги и глава Disney Боб Айгер.

«Как нам избежать самоповторов? Как оправдать ожидания? Как превзойти ожидания? Кевин Файги заговорил про Виктора фон Дума, и я решил изучить персонажа. А затем он сказал: "давай сделаем правильного фон Дума". Айгеру идея тоже понравилась», — рассказал актер.

Ранее стало известно о возвращении Дауни-младшего в проект Marvel в качестве антагониста. Об этом было объявлено на фестивале Comic-Con 2024.

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      Андрей Шеньшаков
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