Роберт Дауни-младший рассказал о своей роли в новых «Мстителях»

Роберт Дауни-младший подтвердил, что сыграет в новых «Мстителях» Доктора Дума

Роберт Дауни-младший, исполнитель роли легендарного Железного человека в киновселенной Marvel, в новых «Мстителях» сыграет злодея Доктора Дума. Эту информацию актер подтвердил в интервью Hollywood Reporter.

По словам звезды, на новую роль в супергеройском эпосе его уговорили согласиться продюсер Кевин Файги и глава Disney Боб Айгер.

«Как нам избежать самоповторов? Как оправдать ожидания? Как превзойти ожидания? Кевин Файги заговорил про Виктора фон Дума, и я решил изучить персонажа. А затем он сказал: "давай сделаем правильного фон Дума". Айгеру идея тоже понравилась», — рассказал актер.

Ранее стало известно о возвращении Дауни-младшего в проект Marvel в качестве антагониста. Об этом было объявлено на фестивале Comic-Con 2024.