Антимонопольщики захотели строже следить за банковскими сделками

«Известия»: контроль за сделками крупных финансовых структур может усилиться

В России подготовили законопроект, согласно которому крупные финансовые организации должны будут согласовывать с Федеральной антимонопольной службой покупку долей и активов любых конкурентов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник в правительстве.

Есть сведения, что документ по усилению контроля над такими сделками подготовили антимонопольщики в рамках исполнения Национального плана развития конкуренции на 2021-2025 годы.

Ожидается, что новые нормы защитят мелких игроков рынка и предотвратят его монополизацию. По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, такая тенденция заметна в банковском секторе, особенно после того, как произошли массовые отзывы лицензий у небольших региональных участников рынка.

Ранее сообщалось, что власти РФ захотели усилить контроль за филиалами иностранных банков. Ожидается, что новые поправки в Уголовный кодекс распространят на филиалы зарубежных кредитных организаций ответственность за подделку отчетности и валютные операции по подложным документам. Кроме того, банкам будет грозить кара за неправомерные действия при банкротстве, незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого аресту, и за публичную дискредитацию Вооруженных сил России.