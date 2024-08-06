Контроль над иностранными банками в России захотели усилить

Минфин РФ захотел усилить ответственность иностранных банков за подделку отчетов

В России захотели усилить контроль над «дочками» иностранных банков. Об этом со ссылкой на подготовленные Министерством финансов (Минфин) документы сообщает газета «Известия».

Ведомство разработало поправки в Уголовный кодекс, которые распространяют на филиалы зарубежных кредитных организаций ответственность за подделку отчетности и валютные операции по подложным документам. Кроме того, Минфин предлагает наказывать банки за неправомерные действия при банкротстве, незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого аресту и за публичную дискредитацию Вооруженных сил России.

За нарушения Минфин предлагает наказывать банки штрафами, их размер составит от 100 тысяч рублей. В случае максимального наказания виновным лицам будет грозить лишение свободы сроком до семи лет.

В конце июля ГосДума приняла закон, который разрешает иностранным банкам открывать филиалы в России, но накладывает на их деятельность ряд ограничений. Им будет запрещено проводить банковские операции и сделки с физическими лицами, в том числе теми, которые зарегистрированы как индивидуальные предприниматели. Кроме того, филиалам нельзя привлекать денежные средства физических и юридических лиц во вклады, открывать счета в драгметаллах и предоставлять услуги доверительного управления.

В конце апреля Центробанк рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за покупками золота и велел мониторить операции со слитками драгоценного металла. Для противодействия незаконным финансовым операциям рекомендовали выявлять розничных клиентов, регулярно покупающих золото. Особое внимание стоит уделить случаям, когда драгметаллы в слитках покупаются, но не продаются, либо продаются в значительно меньшем объеме, чем покупаются.

