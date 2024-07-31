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14:23, 31 июля 2024Экономика

Госдума приняла решение о филиалах иностранных банков в России

Госдума разрешила иностранным банкам открывать филиалы в России

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Депутаты Государственной Думы в третьем, окончательном чтении приняли закон, который разрешает иностранным банкам открывать филиалы в России, но накладывает на их деятельность ряд ограничений. Об этом агентство ТАСС.

Например, им будет запрещено проводить банковские операции и сделки с физическими лицами, в том числе теми, которые зарегистрированы как индивидуальные предприниматели. Впрочем, есть исключение, которое разрешает перевод средств без открытия банковских счетов и купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах. Предоставлять сейфы для хранения документов и ценностей они тоже не будут иметь права.

Кроме того, филиалам нельзя привлекать денежные средства физических и юридических лиц во вклады. Запрещается открытие счетов в драгоценных металлах, а также доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договорам с физическими и юридическими лицами.

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Вместе с тем иностранному банку дадут право заниматься профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг через созданный в России филиал в соответствии с местным законодательством. Филиал может быть только один.

В первом чтении законопроект был одобрен 25 июля. Согласно этому документу, иностранцами в филиале могут быть не больше 50 процентов работников. Кроме того, банк обяжут завести официальный сайт в российской национальной доменной зоне.

С идеей об открытии филиалов иностранных банков в России Минфин РФ выступил еще летом 2023 года.

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