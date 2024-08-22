Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:51, 22 августа 2024Экономика

Банковские мошенники нашли новый способ заметать следы

«Мошеловка»: мошенники все чаще используют арендованные банковские карты

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мошенники в России научились заметать следы, прибегая к помощи дропперов, то есть людей, у которых они арендуют банковские карты. Об этом рассказала эксперт проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская. Ее цитируют «Известия».

Дропперы получают указания от мошенников, на какой счет следует перевести деньги, которые поступили им на карту. Это дает злоумышленникам возможность прятать цепочки движения похищенных средств. Кроме того, дроппера могут отправить к банкомату, чтобы снять украденные средства или перевести их на тот или иной криптокошелек. В такой ситуации, пока правоохранительные органы размотают всю цепочку, следы ее организаторов уже могут затеряться.

Пожарская отметила, что такие махинации начались еще во времена пандемии коронавируса, а концу 2022 года приобрели столь угрожающий масштаб, что Центральный банк России решил даже создать специальную базу дропперов. Ими, по ее словам, чаще всего становятся совсем юные люди. Нередко дропперами оказываются несовершеннолетние, которых оказывается несложно уговорить на такую «подработку».

Материалы по теме:
Топ способов заработать в интернете для новичков. Как в 2024 году заработать в интернете без вложений?
Топ способов заработать в интернете для новичков.Как в 2024 году заработать в интернете без вложений?
10 июля 2024
Что такое финансовая грамотность. Как ее развить и повысить доход
Что такое финансовая грамотность.Как ее развить и повысить доход
28 мая 2024

По словам ведущего эксперта отдела разработки и тестирования компании «Код безопасности» Александра Самсонова, как правило, мошенники находят дропперов в сети. Тому, кто согласится, предлагают ежемесячный заработок за предоставление его банковской карты. Иными словами, с ним делятся частью похищенных финансов.

Ведущий юрист Европейской юридической службы (ЕЮС) Юрий Телегин отметил в связи с этим, что дропперов, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности, можно обвинить в мошенничестве с использованием электронных средств платежа в особо крупном размере. А это карается тюремным заключением сроком до 10 лет.

Ранее сообщалось, что передача карт мошенникам чревата очень серьезными последствиями. Человек может попасть в черные списки банков или даже стать фигурантом уголовного дела в качестве соучастника. Кроме того, дропперы сами рискуют стать жертвами мошенников. Например, на них могут оформить кредиты.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ выпустили 13 БПЛА по Волгоградской области. Начался пожар на военном объекте, аэропорт ограничил работу

      Знаковый российский проект отложили из-за санкций

      В российском регионе братья-школьники ушли из дома в парикмахерскую и пропали

      В брюхе крокодила нашли съеденную женщину

      Банковские мошенники нашли новый способ заметать следы

      Чемезов рассказал об ОПК после завершения СВО

      НАТО развернет бронетанковую бригаду на границе с Россией

      Увеличение затрат россиян на дачу и огород объяснили

      Жена российского миллиардера снялась в крошечном бикини на яхте

      Россиянке полностью отрезало кисть за станком на ритуальном предприятии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше