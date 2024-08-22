Банковские мошенники нашли новый способ заметать следы

«Мошеловка»: мошенники все чаще используют арендованные банковские карты

Мошенники в России научились заметать следы, прибегая к помощи дропперов, то есть людей, у которых они арендуют банковские карты. Об этом рассказала эксперт проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская. Ее цитируют «Известия».

Дропперы получают указания от мошенников, на какой счет следует перевести деньги, которые поступили им на карту. Это дает злоумышленникам возможность прятать цепочки движения похищенных средств. Кроме того, дроппера могут отправить к банкомату, чтобы снять украденные средства или перевести их на тот или иной криптокошелек. В такой ситуации, пока правоохранительные органы размотают всю цепочку, следы ее организаторов уже могут затеряться.

Пожарская отметила, что такие махинации начались еще во времена пандемии коронавируса, а концу 2022 года приобрели столь угрожающий масштаб, что Центральный банк России решил даже создать специальную базу дропперов. Ими, по ее словам, чаще всего становятся совсем юные люди. Нередко дропперами оказываются несовершеннолетние, которых оказывается несложно уговорить на такую «подработку».

По словам ведущего эксперта отдела разработки и тестирования компании «Код безопасности» Александра Самсонова, как правило, мошенники находят дропперов в сети. Тому, кто согласится, предлагают ежемесячный заработок за предоставление его банковской карты. Иными словами, с ним делятся частью похищенных финансов.

Ведущий юрист Европейской юридической службы (ЕЮС) Юрий Телегин отметил в связи с этим, что дропперов, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности, можно обвинить в мошенничестве с использованием электронных средств платежа в особо крупном размере. А это карается тюремным заключением сроком до 10 лет.

Ранее сообщалось, что передача карт мошенникам чревата очень серьезными последствиями. Человек может попасть в черные списки банков или даже стать фигурантом уголовного дела в качестве соучастника. Кроме того, дропперы сами рискуют стать жертвами мошенников. Например, на них могут оформить кредиты.