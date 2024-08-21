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10:52, 21 августа 2024Экономика

Россиян предупредили о схеме мошенников с арендой банковских карт

ВТБ: мошенники используют аренду банковских карт для вывода похищенных средств

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мошенники начали использовать новую схему обмана с арендой банковских карт. Об этом россиян предупредили в пресс-службе ВТБ, сообщает РИА Новости.

Раньше злоумышленники выкупали карты у граждан, а после использования для вывода похищенных средств избавлялись от них. Теперь мошенники также берут банковские карты в аренду у так называемых дропов, стремясь возложить ответственность за кражу денег на владельцев карт, делая их соучастниками преступления.

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Преступники сообщают жертвам данные карт сторонних людей для перевода средств. При этом пользователей карт, которые предоставили злоумышленникам логины и пароли в банковских приложениях, убеждают, что это совершенно безопасный, легкий и легальный заработок, рассказали в ВТБ. По словам начальника управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрия Ревякина, убедить владельца не продавать, а сдать свою карту на время гораздо легче.

Он предупредил, что передача карт мошенникам может грозить серьезными последствиями — от попадания в черные списки банков до уголовного преследования в качестве соучастника. «Многие дропы не задумываются о том, что сами могут стать жертвой мошенников: получив доступ к данным от их личных кабинетов, злоумышленники могут оформить на них кредиты и оставить в должниках», — добавил представитель ВТБ.

Во втором квартале 2024 года мошенники стали похищать больше денег со счетов россиян. По данным Банка России, в апреле-июне злоумышленники смогли украсть у граждан и компаний около 4,8 миллиарда рублей. Объем хищений, таким образом, примерно на 25 процентов превысил средний показатель за последние четыре квартала. При этом количество мошеннических операций стало на 14,9 процента меньше и составило почти 257 тысяч.

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