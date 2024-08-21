Россиян предупредили о схеме мошенников с арендой банковских карт

ВТБ: мошенники используют аренду банковских карт для вывода похищенных средств

Мошенники начали использовать новую схему обмана с арендой банковских карт. Об этом россиян предупредили в пресс-службе ВТБ, сообщает РИА Новости.

Раньше злоумышленники выкупали карты у граждан, а после использования для вывода похищенных средств избавлялись от них. Теперь мошенники также берут банковские карты в аренду у так называемых дропов, стремясь возложить ответственность за кражу денег на владельцев карт, делая их соучастниками преступления.

Преступники сообщают жертвам данные карт сторонних людей для перевода средств. При этом пользователей карт, которые предоставили злоумышленникам логины и пароли в банковских приложениях, убеждают, что это совершенно безопасный, легкий и легальный заработок, рассказали в ВТБ. По словам начальника управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрия Ревякина, убедить владельца не продавать, а сдать свою карту на время гораздо легче.

Он предупредил, что передача карт мошенникам может грозить серьезными последствиями — от попадания в черные списки банков до уголовного преследования в качестве соучастника. «Многие дропы не задумываются о том, что сами могут стать жертвой мошенников: получив доступ к данным от их личных кабинетов, злоумышленники могут оформить на них кредиты и оставить в должниках», — добавил представитель ВТБ.

Во втором квартале 2024 года мошенники стали похищать больше денег со счетов россиян. По данным Банка России, в апреле-июне злоумышленники смогли украсть у граждан и компаний около 4,8 миллиарда рублей. Объем хищений, таким образом, примерно на 25 процентов превысил средний показатель за последние четыре квартала. При этом количество мошеннических операций стало на 14,9 процента меньше и составило почти 257 тысяч.