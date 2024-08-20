Мошенники стали похищать больше денег до счетов россиян

ЦБ: мошенники украли у россиян во втором квартале около 4,8 млрд рублей

Во втором квартале 2024 года мошенники стали похищать больше денег со счетов россиян. Об этом со ссылкой на пресс-службу Банка России пишет ТАСС.

В апреле-июне злоумышленники смогли украсть у граждан и компаний около 4,8 миллиарда рублей, рассказали в Центробанке. Объем хищений, таким образом, примерно на 25 процентов превысил средний показатель за последние четыре квартала, говорится в сообщении ЦБ.

При этом количество мошеннических операций стало на 14,9 процента меньше и составило почти 257 тысяч. В ЦБ подчеркнули, что сократить число таких операций позволили своевременные действия банков. «Они отразили 16,3 миллиона попыток злоумышленников похитить деньги клиентов на общую сумму 2,3 триллиона рублей», — добавили в Банке России. Количество предотвращенных попыток хищения было почти в полтора раза выше, чем в среднем за квартал в предыдущий год.

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что злоумышленники в России чаще всего пользуются звонками по телефону или в мессенджерах и представляются сотрудниками правоохранительных органов и Банка России. «Приведу пять ключевых стоп-слов и фраз, которые используют мошенники. Это слова: "ФСБ", "МВД", "Центральный банк", "безопасный счет", "сообщите код из СМС / данные карты / паспорта / СНИЛС», — пояснил он. По словам Кузнецова, услышав подобные фразы в телефонном разговоре с незнакомцем, необходимо сразу же прекращать общение.