Белорусские военные опробовали возможности «Тора»

Хренин: белорусские военные в ходе учений опробовали возможности ЗРК Тор-М2

В ходе учений на российском полигоне Ашлук в Астраханской области белорусские военные впервые опробовали возможности зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Тор-М2. Об этом сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, его слова оборонное ведомство республики опубликовало в своем Telegram-канале.

«Сегодня мы впервые опробовали возможности зенитного ракетного комплекса Тор-М2, расчеты которого произвели боевые пуски в движении. Пуски произведены успешно», — сказал он.

По словам Хренина, также на учениях белорусские летчики впервые осуществили пуски ракет малой и средней дальности на самолетах Су-30СМ. По его словам, все пуски осуществляются по очень сложным малоскоростным и малоразмерным целям.

Ранее государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович посетил приграничные с Украиной районы. О целях его визита не сообщалось.