Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:28, 22 августа 2024Бывший СССР

Вольфович посетил границу с Украиной

БЕЛТА: госсекретарь Вольфович посетил приграничные районы Белоруссии
Александр Вольфович

Александр Вольфович. Фото: Информационное агентство БелТА / Wikimedia

Государственный секретарь Совета Безопасности Белоруссии Александр Вольфович посетил приграничные с Украиной районы. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минобороны республики.

«Александр Вольфович посещает районы, где подразделения белорусской армии выполняют задачи по усилению государственной границы на южных рубежах», — сообщает ведомство. О каких-либо подробностях, целях визита и заявлениях Вольфовича дополнительно не сообщается.

Ранее Белоруссия усилила группировку военно-воздушных сил и радиотехнических войск вдоль границы с Украиной. «На юге группировка огромная создана», — сообщил командующий ВВС и войск ПВО страны Андрей Лукьянович.

Также власти Белоруссии полностью запретили посещать леса в приграничных с Россией и Украиной районах, а также некоторые районы на границе с Литвой.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Болиев
      Обсудить
      Последние новости

      В доме в Пермском крае произошел взрыв. Три квартиры полностью разрушены

      В Раде указали на коррупцию в сфере закупок для ВСУ

      Вольфович посетил границу с Украиной

      На Байкале катер с туристами налетел на бревно и перевернулся

      Россиянам рассказали о новом техническом улучшении в популярной соцсети

      В России заявили о потерях Запада из-за отказа продавать самолеты

      Россияне стали больше тратить на одну категорию товаров

      Двум секторам российской экономики предсказали новые санкции

      Названо условие возвращения Долиной проданной мошенникам квартиры

      Путин позвонил военкору Поддубному

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше