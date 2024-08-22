Вольфович посетил границу с Украиной

БЕЛТА: госсекретарь Вольфович посетил приграничные районы Белоруссии

Государственный секретарь Совета Безопасности Белоруссии Александр Вольфович посетил приграничные с Украиной районы. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минобороны республики.

«Александр Вольфович посещает районы, где подразделения белорусской армии выполняют задачи по усилению государственной границы на южных рубежах», — сообщает ведомство. О каких-либо подробностях, целях визита и заявлениях Вольфовича дополнительно не сообщается.

Ранее Белоруссия усилила группировку военно-воздушных сил и радиотехнических войск вдоль границы с Украиной. «На юге группировка огромная создана», — сообщил командующий ВВС и войск ПВО страны Андрей Лукьянович.

Также власти Белоруссии полностью запретили посещать леса в приграничных с Россией и Украиной районах, а также некоторые районы на границе с Литвой.