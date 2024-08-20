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15:32, 20 августа 2024Бывший СССР

Белорусам запретили ходить в лес

Министерство лесного хозяйства Белоруссии запретило гражданам посещать леса

Фото: Дмитрий Виноградов / РИА Новости

В Белоруссии запретили и ограничили посещение лесов почти во всех районах республики. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство лесного хозяйства республики.

Согласно интерактивной карте ведомства, полностью запрещено посещать леса в приграничных с Россией и Украиной районах, а также некоторые районы на границе с Литвой.

«Интерактивная карта обновляется в онлайн-режиме, поэтому перед посещением лесных массивов стоит ознакомиться с актуальной ситуацией», — говорится в пресс-релизе министерства. Ограниченное посещение лесных массивов сохраняется на территории почти всей Белоруссии.

О свободном посещении сообщается лишь в 5 из 118 районов Белоруссии. Официальные причины запретов и ограничений на сайте ведомства не называются.

Ранее командующий ВВС и войск ПВО Белоруссии Андрей Лукьянович сообщил об усилении группировки войск на украинской границе.

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      Сергей Болиев
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