Белорусам запретили ходить в лес

Министерство лесного хозяйства Белоруссии запретило гражданам посещать леса

В Белоруссии запретили и ограничили посещение лесов почти во всех районах республики. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство лесного хозяйства республики.

Согласно интерактивной карте ведомства, полностью запрещено посещать леса в приграничных с Россией и Украиной районах, а также некоторые районы на границе с Литвой.

«Интерактивная карта обновляется в онлайн-режиме, поэтому перед посещением лесных массивов стоит ознакомиться с актуальной ситуацией», — говорится в пресс-релизе министерства. Ограниченное посещение лесных массивов сохраняется на территории почти всей Белоруссии.

О свободном посещении сообщается лишь в 5 из 118 районов Белоруссии. Официальные причины запретов и ограничений на сайте ведомства не называются.

Ранее командующий ВВС и войск ПВО Белоруссии Андрей Лукьянович сообщил об усилении группировки войск на украинской границе.