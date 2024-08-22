Бойцам СВО решили отправить на фронт плюшевых Чебурашек

Бойцам специальной военной операции (СВО) на Украине решили отправить на фронт плюшевых Чебурашек из Бурятии, пишет «Газета РБ».
Как пишет издание, ученики десятого класса и абитуриенты вузов республики захотели изготовить для военных талисманы, чтобы те согревали их на фронте.
«Такие карманные талисманы для защитников из Бурятии делали и в прошлом году в разных районах республики. Этот забавный зверек стал неофициальным символом СВО», — считают участники мастер-класса.
С их слов, российские военнослужащие носят Чебурашек с собой, берут в окопы, размещают в местах дисклокации и устанавливают на бронемашинах.
Ранее сообщалось о детской игрушке, спасшей женщину-фельдшера от украинского дрона на фронте. Убегая от беспилотника, она обронила подаренную сыном игрушку в виде кота, а когда прыгнула за ней в окоп — неподалеку раздался взрыв.