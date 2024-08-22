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13:51, 22 августа 2024Россия

Бойцам СВО решили отправить на фронт плюшевых Чебурашек

Бойцам СВО решили отправить на фронт плюшевых Чебурашек из Бурятии

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцам специальной военной операции (СВО) на Украине решили отправить на фронт плюшевых Чебурашек из Бурятии, пишет «Газета РБ».

Как пишет издание, ученики десятого класса и абитуриенты вузов республики захотели изготовить для военных талисманы, чтобы те согревали их на фронте.

«Такие карманные талисманы для защитников из Бурятии делали и в прошлом году в разных районах республики. Этот забавный зверек стал неофициальным символом СВО», — считают участники мастер-класса.

С их слов, российские военнослужащие носят Чебурашек с собой, берут в окопы, размещают в местах дисклокации и устанавливают на бронемашинах.

Ранее сообщалось о детской игрушке, спасшей женщину-фельдшера от украинского дрона на фронте. Убегая от беспилотника, она обронила подаренную сыном игрушку в виде кота, а когда прыгнула за ней в окоп — неподалеку раздался взрыв.

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      Елена Торубарова
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