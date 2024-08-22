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20:22, 22 августа 2024Россия

Часть школ в Курской области переведут на удаленку

Врио Курского губернатора Смирнов: часть школ переведут на удаленный формат

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Школы в приграничных районах Курской области, Курске, Курчатове и Льгове перейдут на дистанционный формат обучения. Об этом сообщил врио главы российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Речь идет о Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском, Хомутовском районах», — написал чиновник.

По его словам, в Дмитровском, Конышевском, Курчатовском, Медвенском, Обоянском, Октябрьском и Курском районах организуют очно-дистанционный формат. При этом в остальных муниципальных образованиях Курской области школы будут проводить занятия в очном формате.

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В Курской области больше двух недель идут бои с ВСУ. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, властям ничего не известно, кроме того, что их около 2000 человек.

По словам вице-премьера страны Дениса Мантурова, из приграничных регионов Курской области эвакуировали 115 тысяч человек. Он также отметил, что правительство подготовило решение о выделении почти двух миллиардов рублей для МЧС из-за ситуации в приграничных регионах России.

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      Никита Абрамов
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