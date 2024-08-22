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19:46, 22 августа 2024Экономика

Дачников предостерегли от посадки ряда растений в саду

«БелНовости»: лилейник обыкновенный и кислицу рожковую не стоит сажать в саду

Фото: skyNext / Shutterstock / Fotodom

Лилейник обыкновенный, кислицу рожковую и фиалку сестринскую не стоит сажать в саду, чтобы в дальнейшем избежать проблем с ними. От выращивания ряда растений дачников предостерегли эксперты издания «БелНовости».

Специалисты при выборе декоративных растений для сада призвали ориентироваться не только на их внешний вид, но и на то, как быстро они разрастаются. Так, фиалка сестринская, которая размножается самосевом, способна заполнять огромные участки. Кислица рожковая, в свою очередь, является злостным сорняком, вывести ее с участка практически невозможно. Наконец, избавиться от лилейника обыкновенного также будет очень сложно, поскольку он обладает мощной корневой системой.

Ранее в августе эксперты назвали простые способы прогнать котов с дачного участка.

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      Полина Кислицына
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