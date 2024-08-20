Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:14, 20 августа 2024Экономика

Названы простые способы прогнать котов с огорода

«БелНовости»: прогнать котов с огорода удастся с помощью молотого кофе

Фото: Monika Skolimowska / dpa / Globallookpress.com

Прогнать котов с огорода удастся с помощью молотого кофе или цитрусовых корок. Простые способы сделать это назвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты отметили, что коты, которые могут использовать грядки в качестве туалета или места для игр, способны нанести серьезный ущерб растениям. Чтобы отпугнуть их, они посоветовали разбросать по периметру грядок молотый кофе, цитрусовые корки или винный уксус либо посадить колеус Канина, лаванду, розмарин и цитрусовые — запахи всех этих продуктов или растений будут неприятны животным. Помимо этого, они рекомендовали мульчировать (покрыть слоем органических или неорганических остатков) грядки сосновыми шишками, ветками или крупной галькой, поскольку так они станут менее привлекательными для котов, которые любят ходить по ровным поверхностям. Еще одним эффективным методом прогнать незваных гостей с участка является установка водных отпугивателей, или спринклеров, с датчиком движения — коты не любят внезапных струй воды. Однако эксперты предупредили, что данный способ следует использовать с осторожностью, иначе можно навредить растениям чрезмерным поливом.

Днем ранее россиянам перечислили запрещенные материалы для отделки дома с питомцами.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Военные медики попали в засаду украинской ДРГ под Курском и вступили в бой. Что известно об их судьбе?

      Член банды Цапкова устроил себе отпуск в российском СИЗО с плазменным телевизором и икрой

      Внешний вид Николь Ричи на фото папарацци вызвал споры в сети

      Байден привел цитату Киссинджера о страхе Европы перед Россией со времен Наполеона

      Исландский футболист рассказал об успокоившей компанию байкеров русской жене

      Маск отреагировал на предложение Трампа стать его советником

      В МИД заявили об открытости России гражданам других стран

      В России ликвидируют десятки экологически опасных объектов

      Россиянам назвали распространенную ошибку при лечении диареи

      Российские полицейские ликвидировали крупный канал сбыта героина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше