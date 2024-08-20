Названы простые способы прогнать котов с огорода

«БелНовости»: прогнать котов с огорода удастся с помощью молотого кофе

Прогнать котов с огорода удастся с помощью молотого кофе или цитрусовых корок. Простые способы сделать это назвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты отметили, что коты, которые могут использовать грядки в качестве туалета или места для игр, способны нанести серьезный ущерб растениям. Чтобы отпугнуть их, они посоветовали разбросать по периметру грядок молотый кофе, цитрусовые корки или винный уксус либо посадить колеус Канина, лаванду, розмарин и цитрусовые — запахи всех этих продуктов или растений будут неприятны животным. Помимо этого, они рекомендовали мульчировать (покрыть слоем органических или неорганических остатков) грядки сосновыми шишками, ветками или крупной галькой, поскольку так они станут менее привлекательными для котов, которые любят ходить по ровным поверхностям. Еще одним эффективным методом прогнать незваных гостей с участка является установка водных отпугивателей, или спринклеров, с датчиком движения — коты не любят внезапных струй воды. Однако эксперты предупредили, что данный способ следует использовать с осторожностью, иначе можно навредить растениям чрезмерным поливом.

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