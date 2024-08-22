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09:21, 22 августа 2024Экономика

Российские авиакомпании предупредили о дефиците топлива

«Известия»: авиакомпании пожаловались на рост цен и возможный дефицит топлива

Фото: Евгений Переверзев / Коммерсантъ

От поставщиков топлива в авиакомпании начали поступать предупреждения о возможном неисполнении обязательств по заправке в связи с малыми запасами авиакеросина. Об этом говорится в письме одного из крупнейших российских перевозчиков S7 Airlines в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), на которое ссылаются «Известия».

Компания предложила совместно Минэнерго и Минтрансом проанализировать цены на топливо в аэропортах и выработать предложения по предотвращению рисков дефицита. В первую очередь такая угроза фиксируется в аэропортах сибирского, восточного и южного регионов.

По словам гендиректора S7 Вадима Клебанова, самолетам рекомендовали прибывать в аэропорты с максимальным запасом топлива. Помимо рисков недозаправки, такая практика делает дороже перелеты. Собеседник издания в другой крупной авиакомпании подтвердил, что им приходило уведомление от южных аэропортов о проблемах с завозом топлива.

Наличие трудностей подтверждают и российские биржевые индексы. Две недели назад стоимость авиакеросина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) поднялась до рекордных 87,9 тысячи рублей за тонну, что почти на треть выше, чем годом ранее. На Роттердамской бирже в то же время авиакеросин торговался по 754 доллара, то есть 64,2 тысячи рублей. Региональные индексы авиакеросина в Новосибирске и Иркутске демонстрируют сравнимый рост — 91,5 тысячи рублей (плюс 28,7 процента) и 99,8 тысячи (плюс 31,5 процента) соответственно.

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Авиакомпании опасаются, что ситуация заставит их повышать цены на билеты, что приведет к снижению доступности перелетов и невыполнения планов по воздушным перевозкам, которые зафиксированы в комплексной программе развития авиаотрасли.

В пресс-службе Минэнерго заявили, что внутренний рынок обеспечен авиатопливом и остается сбалансированным, а объем продаж топлива на рынке сравним с тем, что наблюдался год назад. В Федеральной антимонопольной службе ФАС указали, что с 9 января по 20 августа авиакеросин на СПбМТСБ подорожал на 1,1 процент, что ниже уровня инфляции.

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев отметил, что пока сохраняются меры поддержки авиаотрасли, рост затрат на топливо не приведет к критическим проблемам авиакомпаний. Ранее им компенсировали до 20 процентов расходов на топливо, так что период временных сложностей с авиакеросином они пережить смогут.

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      Платон Щукин
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